Reinsalu ei mõista presidendi vaikimist Reformierakonna muudatusettepaneku kohta, Helme hinnangul tuleb prokuratuuril alustada kriminaalasja

"Ma saan aru tema (presidendi - toim.) päevapoliitilistest sümpaatiatest, millest ta pole saladust teinud. Kuid on hetki, mil riigipea, riigikaitse kõrgem juht ei tohi vaikida. Sellises küsimuses lihtsalt ei ole võimalik poolt mitte valida ja lihtsalt distantseeruda," kirjutab Reinsalu sotsiaalmeedias, et kelle sõnul pole ettepanekuga kaasnenud möödas, sest sellele ei ole paraku täies mahus adekvaatselt reageeritud.

Välisministri sõnul pole ka Refomierakonna esimees Kaja Kallas andnud juhtunule ainumõeldavat riigiõiguslikku hinnangut. "Oma põhiseaduslikku korda kaitsvad avaldused on teinud Riigikogu esimees, peaminister ning põhiseaduskomisjon. Olen veendunud, et Riigikogu juhatus peab juhtunust pretsedendi välistamiseks tulevikus kujundama selge ja ühemõttelise seisukoha hinnanguna tehtud ettepanekule ning selle menetlemise võimatusele," ütleb Reinsalu, sõnades, et selle ttepanek põhiseaduslik menetlemine pole riigikogu põhiseaduslikus korras.

Rahandusminister Martin Helme hinnangul on Reformierakonna ettepanek riigivaenulik ja põhiseadusvastane ega saa aktsepteerida, et nad ei kanna mingit vastutust. "Kui erakonna esimees ja fraktsioon neid ettepanekuid ühemõtteliselt hukka ei mõista ning ei tee selget ja avalikku ettepanekut neil saadikutel riigikogust lahkuda, siis on nad võtnud need ettepanekud omaks ja sisuliselt heaks kiitnud. Mitte mingi vingerdamine, jutt nalja tegemisest, näpukatest, siin ei aita," kirjutab Helme.