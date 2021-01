Lähiriikide koroonaülevaade: Lätis tuvastati ööpäevaga 910 positiivset, Soomes 419 ja Leedus 1001

Lätis tehti ööpäevaga 10 598 koroonatesti, millest positiivseid oli 910. Viiruse tõttu suri viimase ööpäevaga 21 inimest. Raiglaravil on 1047 inimest, kellest 103 seisund on raske. Lätis on kokku 60 496 koroonadiagnoosi saanud inimest.