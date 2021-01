Pakaseline ilm toob lund, lörtsi ja libeda tee

Kagu- ja lõunatuul ulatub puhanguti 14-17 m/s. Päeval on suuremas sajus paus, lume- ja lörtsihooge on kohati ja lõunakaare tuul lühiajaliselt nõrgeneb. Õhutemperatuuri tõus jätkub - saartel ja läänerannikul 0 kuni 3, mandri lääneservas -1 kuni 1, ida pool 0 kuni -5 kraadini. Õhtul läheneb Lõuna-Rootsist uus madalrõhkkond ja selle tihe lörtsisadu jõuab saartele. Lõuna- ja kagutuul tõuseb tugevaks.



Teisipäeval vastu hommikut tuul pisut nõrgeneb. Sajab tihedat lund ja tuiskab. Lääne-Eestis on oodata ka lörtsi. Kagu- ja lõunatuul on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -2 kuni +1, ida pool 0 kuni -4 kraadi. Halva nähtavuse, teedele kuhjuva lume ja libeduseohu tõttu on liiklustingimused väga halvad!



Kolmapäeval koondub madalrõhkkond Läänemerele, aga esialgse info järgi peaks need jääma rannikul alla 20 m/s. Madalrõhkkonna idaserva mööda kandub üle Eesti lumepilvi ja võib ka tuisata. Temperatuur on saartel -1 kuni 1, mandril -2 kuni -7 kraadi piires.



Neljapäeval madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel sajab öösel veel laialdaselt lund, päeval sajuhood hõrenevad. Puhub võrdlemisi tugev ida- ja kirdetuul. Idakaarest sisse tungiva korral muutub ilm märgatavalt külmemaks.



Kui reedel laieneb Põhjamaid katva kõrgrõhkkonna serv Eesti kohale, siis soosib see taeva selginemist, tuule nõrgenemist ja pakaselise ilm püsimist.