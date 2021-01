Poliitika „Olukorrast riigis“ | Oravate lask jalga: Venemaa koosseisu kuulumise ettepanek tagab abielureferendumi toimumise Toimetas Marvel Riik , täna 13:37 Jaga: M

Ants Laaneots, Jüri Jaanson ja Urmas Kruuse. Foto: Kollaaž (Teet Malsroos, Teet Malsroos)

„Kui siiamaani olid kahtlused, et äkki siiski Keskerakonna ja Isamaa kahtlejate häältega õnnestub rahvaküsitluse korraldamine ära jätta, siis nüüd on ilmselge, et see enam ei ole võimalik. Kui küsimus on juba Jüri Ratase aus ja võimes kehtestada ennast peaministrina, siis on selge see, et ta läheb rahvaküsitluse taha ja hoolitseb ka selle eest, et sealt tuleks valitsusele sobilik vastus ehk jah,“ kirjeldas „Olukorrast riigis“ saatejuht Andrus Karnau Reformierakonna kurikuulsa ettepaneku mõju.