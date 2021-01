Mart Helme: USA on kodusõja lävel, tulirelvi ostetakse rohkem kui neid jõutakse toota 

„Ameerikas on inimeste käes sada miljonit legaalset relva. See on relvastatud rahvas. Viimastel kuudel on sadades kordades tõusnud relvade, laskemoona ja kaitsevahendite müük. Nii palju ei suudeta toota, kui kauplused tellivad,“ selgitas Helme, kes on enda sõnul palju uurinud, mida viimased arengud Ameerika Ühendriikides võivad endaga kaasa tuua. Kuna paljud eksperdid ütlevad, et ühendriikide ühiskonnas valitseb suur ebakindlus ja hirm, piisab väikesest provokatsioonist, et konfliktisäde läita.

EKRE juhi hinnangul on sedalaadi balkaniseerumine, kus poliitikud lasevad sõnavalingute kõrval käiku ka vägivalla, näha Euroopas ja ka Eestis. „Mida ma kindlalt näen, on see, et seda poliitika balkaniseerumist on vedanud vasakradikaalid,“ täpsustas Martin Helme.

Ettekuulutamisega tegeles ka EKRE esimees, kelle sõnul hakatakse konservatiivseid inimesi kutsuma sotsiaalmeediaplatvormidele, mis erinevalt tuntud kanalitest nagu Twitter, ei tegele sõnavabaduse hävitamisega ehk tsensuuriga.