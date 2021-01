Karusnahast mütsi ja sarvedega Trumpi toetajale esitati süüdistus 

Jake Angeli nime all tuntud Jacob Anthony Chansley'le esitati süüdistus teadlikult ilma loata keelatud hoones viibimises, vägivaldses sissetungis, korrarikkumises ja korralageduse tekitamises Kapitooliumis, vahendab BBC.

Chansley, kes nimetab end QAnoni šamaaniks, on mees, keda meedias avaldatud fotodel on näha sarvilise karusnahast mütsiga, punasinisevalge näomaalinguga, ilma särgita ja pruunides pükstes. Tal oli kaasas oda, mille külge oli seotud USA lipp.

Chansley ei ole süüdistusi avalikult kommenteerinud. Kuid teda ei häirinud see, sest ta ütles, et ta pole midagi valesti teinud ning tal on tõde ja Jumal.