VIDEOINTERVJUU | Tartu linnakirjanik Mika Keränen: Eesti must huumor ja julmad naised teevad elu põnevaks 

Kohtusin soome päritolu, kuid Eestis elava lastekirjanik Mika Keräneniga (47) romantilises Tartus. Tegime Eesti kõige ilusamal uisuplatsil mõned tiirud ja nautisime staarkokk Joel Ostratile kuuluvas Cafe Truffes kuuma kakaod ja hõrke magustoite.

Mika Arto Juhani Keränen, kelle pseudonüüm on Mihkel Kera, kolis Eestisse aastal 1993. Põhjus lihtne. Tema südame oli võitnud eesti neiu Eva.

Mika, kas jäädki nüüd päriselt Tartusse? Naisest oled ju lahutatud. Mis sind siin kinni hoiab?

Tartu meeldib mulle väga ja siia ma jään. Minu põhikodu on Annelinnas. Ida-Soomes, kust pärit olen, tahaksin isa-ema juures paar kuud aastast veeta. Aastal 2020 olin Soomes vaid nädal aega . Aga sel aastal broneerisin mökki sinna kolmeks kuuks.

Kuidas on elada paneelmajas? Miks sa ei ela näiteks Tartu vanalinnas, mis on ju lausa muinasjutuline?

Omal ajal tudengina võtsin mis õppelaenuga anti. Tol ajal ostsime sõbrannaga selle korteri kahasse ja pärast siis abiellusime ka. Temast sai minu naine, aga nüüd on ta minu eksuke.

Kas teil abieluvaraleping ikka oli või pidite hakkama korterit jagama?

See korter kuulub meie tütardele. Saime naisukesega peale lahutust üllatavalt hästi kaubale. Minu eksabikaasa on väga normaalne naine. Me saame isegi liiga hästi peale lahutust läbi. See võib peletada isegi eemale minu potensiaalseid tulevasi kaasasid. Aga selles pole ju tegelikult midagi halba, kui saad oma eksiga hästi läbi.

Kas te seksite ka?

"Hommikusöök staariga" Tartus - Mika Keränen; Anu Saagim (Mari Luud)

Vaata meeleolukat videointervjuud, mis tehtud Tartus!