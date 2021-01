Reformierakond nõuab suurkorvistamise lõpetamist 

"Eilselt põhiseaduskomisjoni koosolekult opositsiooni saadikud lahkusid, kuna rääkida võimaldati ainult komisjoni esimehel ja koalitsiooni saadikutel. Kui täna kavatseb komisjoni esimees Isamaa ja Keskerakonna häälte toel jätkata vaikiva ajastu sisseviimist Eesti parlamendis, siis ei näe opositsiooni saadikud mõtet komisjoni töös osaleda. Seega nõuame, et istung viiakse, läbi kas füüsilise kohalolu või saadikute tööd mittetakistavas digitaalses vormis," teavitab Reformierakonna juht Kaja Kallas pressiteate vahendusel.

"Selline opositsiooni suukorvistamine, nagu toimus eile, on taasiseseisvunud Eesti Riigikogus enneolematu ja lubamatu. Praegu ollakse Isamaa ja Keskerakonna abil loomas pretsedenti, mis võib hiljem valusalt kätte maksta. Riigikogu liikmete tööalase tegevuse piiramine ja sõnavõtmise keelamine on selline võimuliidu töörist, mis on vastuolus demokraatliku riigikorraldusega. Oma arvamuse seninägematu riigikogu liikmete vaikima sundimise peavad andma ka riigikogu kauaaegne asespiiker, tänane peaminister Jüri Ratas ja praegune Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder," lisas Kaja Kallas.