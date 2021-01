Põhiseaduskomisjonis jätkab arutelu abielu rahvahääletuse eelnõu üle

"Selline opositsiooni suukorvistamine, nagu toimus eile, on taasiseseisvunud Eesti Riigikogus enneolematu ja lubamatu. Praegu ollakse Isamaa ja Keskerakonna abil loomas pretsedenti, mis võib hiljem valusalt kätte maksta. Riigikogu liikmete tööalase tegevuse piiramine ja sõnavõtmise keelamine on selline võimuliidu töörist, mis on vastuolus demokraatliku riigikorraldusega," kirjutas Reformierakonna juht Kaja Kallas pühapäeva hommikul.