Põhiseaduskomisjon mõistis hukka Eesti iseseisvuse vastased muudatusettepanekud  

Riigikogu pressiteenistus edastas, et avalduses seisab: „Riigikogu liikmed peavad oma töös lähtuma Riigikogu liikme ametivandest ja põhiseadusest. Põhiseaduse § 2 sätestab, et Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik.