Urmas Viilma: riigikogu vajab usaldushääletust 

Olen suutnud läbi lugeda suurema osa rahvahääletuse eelnõule esitatud parandusettepanekutest. Hoolimata sellest, et see oli tehniliselt äärmiselt tülikas ja aeganõudev protsess, tegin seda soovist saada aimu poliitikute suhtumisest paljudesse elu- ja ühiskonnanähtustesse. Sain ka pisut rohkem aimu riigikogu erinevate liikmete hoiakutest ja hinnangutest, mis nende tehtud ettepanekutest läbi kumasid. Sajad ja sajad esitatud parandusettepanekutest teevad oma humoorikuse ja iroonilisusega silmad ette mitmete vilunud standup koomikute teravmeelsustele. Kahjuks aga konkureerivad paljud ettepanekud oma õela sarkasmi ja labasusega veebimeedia artiklite anonüümsete kommentaatorite piinliku loominguga. Peab siiski tõdema, et arvukalt leidub neidki ettepanekuid, mida võiks eelseisvate kohalike omavalituste valimiste või ka järgmiste riigikogu valimiste eel lülitada erakondade valimisprogrammidesse. Ettepanekute kaudu tõuseb esile ka palju valdkondi, teemasid ja küsimusi, mis vajaksid senisest sisulisemat lähenemist ning kõigi erakondade suuremat tähelepanu Eesti elu paremaks korraldamiseks. Ettepanekute hulgas on hulganisti küsimustena sõnastatud probleemipüstitusi kliima, keskkonna, hariduse, kultuuri, vabakonna, korrakaitse, turvalisuse, kaitsevõime, sotsiaalhooleande, teaduse, tervise, spordi, usuelu ja mitmete teiste valdkondade kohta.

Siiski ei tohi unustada, et ükskõik kui asjalikud või tõsised ka ettepanekutes sõnastatud küsimused on, oli nende esitamise eesmärk tekitada obstruktsioon. Seda, et nende eesmärgiks on iga hinna eest rahvahääletuse korraldamist takistada ei ole opositsioon ka varjanud. Arukalt toimib reeglina see, kes esitab õigeid küsimusi õigel ajal ja õiges kohas, mitte õigeid küsimusi valel ajal ja vales kohas. Seekordne obstruktsioon ei tee selle sünitajatele au, sest rahvahääletuse otsuse eelnõule tehtud parandusettepanekute hulgas on asjakohaseid paraku ainult üksikud. Kuid probleemiks ei ole mitte niivõrd nende küsimuste eripalgelisus, vaid nende rohkus, millega on omakorda liidetud taotlus saada esitajatele iga küsimuse põhjendamiseks piisav aeg juhtivkomisjonis. Seda aega juhtivkomisjonil anda ei ole, sest eesmärk on viia eelnõu teine lugemine läbi juba järgmise nädala kesknädalal. Opositsioon teadis, et aega ei ole, kuid nõudis seda ikka. Põhiseaduskomisjoni esimees teadis, et aega ei ole kusagilt võtta ja püüdis olukorda lahendada jõuga, kuid ei suutnud oma varjust üle hüpata. Kes suudakski! Poliitiline vastasseis süvenes viimase piirini. Et edasi minna, tuleb tekitada ruum järgmiste sammude astumiseks. Kasvõi sammu tagasi astumiseks.

Armistumata haav

Seevastu, ühiskonnas valitsevat polariseerumist ei ole võimalik tagasi pöörata ega lõpetada rahvahääletuse ära jätmisega, et siis sobival hetkel kooseluseaduse rakendusaktid vastu võtta või abieluvõrdus kehtestada. Ilma traditsioonilise abielu toetajatele kindluse andmiseta rahvahääletuse võimaldamise kaudu, ei ole ükski muu samm ei kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise või abieluvõrdsuse suunas mitte mingisugune kompromiss. Ka ei ole pikemas perspektiivis kestlik olukorra jätmine nõnda nagu see on praegu. Niigi pikalt kestnud ja süvenenud pinge ainult põlistab ühiskonnas tekkinud vastasseisu. Kui midagi ei muutu, jääb meid veel pikaks ajaks vaevama haav, mille tekitamist kooseluseaduse vastuvõtjad ei tunnista. Nende „headest kavatsustest“ sündis paraku palju sellist, mis täna on meid asetanud justkui rindejoonele, mille teine-teiselpool on endised ja praegused head sõbrad ja tuttavad, pereliikmed ja sugulased, naabrid ja külalised. Üksteisest võõrandutakse ja eemaldutakse – samal ajal kurvastatakse selle üle.

Et minna edasi, tuleb minna rahvahääletuse protsessist läbi ja lasta 2014. aastal tekitatud haaval armistuda. See on võimalik ainul siis, kui küsime korraks ka rahvalt – iseendalt –, kuidas peaks abielu teemaga toimima edasi? Rahvahääletusega ei soovita küsida seda, kuidas on abielu mõistetud Eesti seadusandluses, ja mitte magamistoas, praegu. Küsitakse seda, kuidas peab abielu olema mõistetud tänasest edasi – tulevikus. „Ei“ ja „jah“ vastused annavad mõlemad meile sõnumi, kas eelolevatel aastatel ja aastakümnetel on õiguslikult tee avatud abieluvõrdusele, kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmisele, perekonnaseaduses sätestatud abielu tähenduse püsimisele või hoopis abielu senise tähenduse muutmisele. Ka erakonnad saavad teada, milliste programmiliste lubadustega tulla välja järgmistel riigikogu valimistel, et oma valijate õiguste ja huvide (mitte nende voodielu) eest seista. Rahvahääletus lõpetab sumbunud ja pingetest pundunud olukorra.

Riigikogu usaldushääletus

Viimastel päevadel olen hakanud mõtlema, et tegelikult oleks poliitikute poolt kõige vastutustundlikum leppida kokku kompromissis, mille kohaselt pannakse abielu küsimus rahvahääletusele muu riigielu küsimuse asemel hoopis seaduseelnõuna. Riigikogu vajab viimaste nädalate tegevuse valguses oma usalduse ja väärikuse säilitamiseks usaldushääletust. Rahvahääletuse korraldamine seaduseelnõu üle tuletaks saadikutele meelde, kelle teenistuses nad on. Vastavalt rahvahääletuse tulemusele saaksid nad kinnituse rahva usaldusest või hoopis sõnumi selle kohta, et nad ei ole suutnud rahvast ja riiki väärikalt teenida ega esindada. Kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu saab rahva toetuse, on see sõnumiks rahva usaldusest Riigikogu vastu. Kui seaduseelnõu ei saa aga kodanike poolthäälte enamust, kuulutab Vabariigi President välja riigikogu erakorralised valimised. Ühe sellise õppetunni on rahvaesindus ligi 100 aastat tagasi juba saanud. Tookord mõjus see hästi.