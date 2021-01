Yana Toom: kui me opositsioonis olles ööistungitega eelarve vastu protestisime, oli see tavaline, kui nüüd teised seda taktikat kasutavad, on see demokraatia aluste õõnestamine 

“Kasvava ärritusega lugesin kommentaare riigikogus toimuva kohta, kus halb opositsioon üritab rahvahääletuse eelnõud kägistada, esitades üle 9000 muudatusettepaneku, millest enamik on absoluutselt idiootsed. Nagu "kas Maa on tasane?" või "kas Eesti ja Venemaa peaksid olema ühendatud?" Koalitsiooni poolelt kostab süüdistusi populismis, vastutustundetuses ja muudes parlamentidevastastes pattudes,” kirjutab Toom ühismeedias.

Toom nendib, et neid argumente lugedes tuli tal eredalt meelde, kuidas tal riigikogu kabinetis tekk oli põrandale laiali laotatud, et saaks ööistungite ajal, kui protestiti eelarve vastuvõtmise vastu, kell viis hommikul 40 minutitki und saada.

“Ja mis on öine koosolek? See on opositsiooni viis takistada. Pärast igat kõnet tehakse paus ja vastavalt määrustele saab igaüks rääkida viis minutit pluss veel kolm, ehk kokku kaheksa minutit,” meenutab Toom, et istungid võisid venida peaaegu kaheksa tunnisteks.

“Mäletan, kuidas Kadri Simson andis kohtumise alguses Ansipile padja – et olge valmis. Ja millised kõned kõlasid saalis kell kaks öösel, seda on vastumeelne meenutada," märgib Toom. "Väidetavalt omal ajal loeti isegi telefoniraamatut, mina seda ei mäleta, sest meie ajal arvati, et oleks ikka enam-vähem vaja asjast rääkida,” tõdeb Toom, et mõttekat arutelu sellest olenemata ei tekkinud. “Ega need kõned ei olnud targemad kui küsimus tasase maa kohta.”

“Kuid see polnud muidugi populism, vaid vastutustundlik parlamendi käitumine. See oli siis, kui me seda tegime. Aga kui teised seda teevad, siis ai-ai-ai! Demokraatia aluste õõnestamine,” toob Toom välja koalitsiooni silmakirjalikkuse.

Toomi sõnul õõnestati demokraatia aluseid Eestis juba varem, aga teisiti. “Neid õõnestab asjaolu, et opositsioonis olemine ei ole ainult võimust väljaarvamine, see on paratamatult poliitilise kompetentsi taseme langus, sest võimupartei käsutuses on ministriaparaadid, analüüsid ja briifingud. Ja opositsioonil? Google ja telefon. Ja mis kõige tähtsam, neid õõnestas asjaolu, et opositsiooni ei viida läbirääkimiste laua taha. Ja isegi kui opositsioon pakub välja midagi vajalikku, saab see midagi takistatud koalitsiooni kätega, lihtsalt selleks, et mitte lasta opositsioonil öelda, et nad tegid midagi ära.”