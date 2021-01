GALERII JA VIDEO | Indoneesias kadunuks jäänud reisilennuk: leitud on inimsäilmeid, tükke lennukist ja teada on musta kasti asukoht

Lennuk oli teel Lääne-Kalimantanises asuvasse Pontianakki. Indoneesia transpordiministeeriumi pressiesindaja ütles, et nad jagavad niipea informatsiooni, kui lennuki otsimises on edasiminekuid.

Mirror vahendab, et kohalik kalamees oli leidnud tõenäoliselt radarilt kadunud lennukilt pärinevaid esemeid: jupike metalli, kaablit ja tükk kellegi teksapükstest.

Kohalik kalamees Solihin väidab, et oli õnnetuse tunnistajaks, kui lennuk nende laeva lähedal nagu välk merre sööstis ja seal plahvatas. Kalamehe sõnul otsustas nende kapten laevaga pärast nähtut tagasi sadamasse pöörduda.

FlightRadar jagab infot ka lennuki kohta: tegu on Boeing 737-500 tüüpi klassikalise lennukiga, mille registreerimisnumber on PK-CLC (MSN 27323). Lennuki esimene lend toimus 1994. aasta mais ehk lennuk on 26 aastat vana.