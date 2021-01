Venemaaga liitumise eelnõu esitanud Ants Laaneots: see oli provokatiivne meie poolt ja ma arvan, et jumala õigesti tehtud! 

“Me tegime lihtsalt pilaettepanekud. Neid on kuskil 3000-4000 kokku, et see EKRE jama maandada,” selgitab ta. Laaneots nimetab EKRE käitumist tsirkuseks, et nad praegusel ajal abielureferendumi teemat üritavad läbi suruda.

Samal teemal Poliitika Reformierakonna kolm liiget esitasid eelnõu viia Eestis läbi rahvahääletus Eesti kuulumise kohta Venemaa koosseisu “Kõige narrim on see, et härrad EKREst panid selle asja täiesti valel ajal riigikogusse. Praegu on pandeemia, see on palju suurem probleem. Torkida praegu siia, kus on kriis, majanduses ja üldse, kus peaks majanduse, riigi ja perede eest võitlema ja hakata tsirkust tegema… Kas praegu on õige aeg siis arutada perepoliitika teemadel? Küsimus on selles, et seda rahvahääletust ei saa vastu võtta. See on eesmärk, millega Reformierakond tegeles ja tegeleb,” selgitab ta.

See, et Reinsalu teda ametivande ja põhiseaduse rikkumises süüdistab, teda ei huvita. “See on tema asi. Ta võib rääkida, mis iganes. Mind ei koti üldse. Reinsalu on paras… mis temast ikka rääkida,” ütleb ta.

Laaneots rõhutab veelkord, et ettepanek panna rahvahääletusele Venemaaga liitumine, on pila ning nad tegid selle teadmisega, et sellest nagunii midagi ei saa. “See oli meie muudatusettepanek referendumile, me tahtsime pila teha. Seal on vastus ainult jah või ei, ega meie seda ei tee, meie küsime.”

“See pidi referendumile minema, vaevalt, et EKRE ja koalitsioon seda läbi lasevad. Las nemad vastavad siis! Kas see Venemaa küsimus on nende jaoks jah või ei. See on täiesti provokatiivne meie poolt ja ma arvan, et jumala õigesti tehtud!” kiidab Laaneots ennast ja kolleege Reformierakonnast.