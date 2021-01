Reformierakonna kolm liiget esitasid eelnõu viia Eestis läbi rahvahääletus Eesti kuulumise kohta Venemaa koosseisu 

"Kui seda täna kuulsin, tõtt-öelda ei uskunudki, et SEE küsimus on esitatud Riigikogu rahvahääletuse otsuse menetlusse. Palusin seda uurida ja paraku see tõesti nõnda on. On asju, millega ei tehta pulli või obstruktsiooni. Soovitan südamest, jättes kõrvale igasuguse parteipoliitilise pukslemise ja algataja nime mitte mainides, SEE küsimus küll tagasi võtta," kirjutas Reinsalu eile.

Laupäeval otsustas Reinsalu aga nimeliselt ettepaneku tegijad välja tuua. Reinsalu sõnul tegid kolm Reformierakondlast: Ants Laaneots, Urmas Kruuse ja Jüri Jaanson ettepaneku rahvahääletuse osas abieluküsimuse asemel menetlusse võtta hoopis küsimus ,,Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui Eesti Vabariik kuuluks Venemaa kooseisu?".

Reinsalu tuletab meelde, et kõik riigikogu liikmed on andnud vande olla ustavad Eesti Vabariigile ja põhiseaduslikule korrale ning põhiseaduse esimene paragrahv sätestab, et iseseisvus on aegumatu ja võõrandamatu.

"Riigikogu menetlusse on kolm Reformierakonna liiget, Laaneots, Kruuse ja Jaanson, esitanud riigikogu otsuse eelnõu viia Eestis läbi rahvahääletus Eesti Vabariigi kuulumise kohta Venemaa koosseisu. Selle ettepaneku esitamisega on need riigikogu liikmed rikkunud riigikogu liikme ametivannet. Minu selge veendumuse kohaselt ei saa riigikogu sisuliselt seda muudatusettepanekut arutada, ilma et seda ka formaalselt menetlevad (ning muuhulgas isegi vastu hääletavad) riigikogu liikmed ei rikuks oma ametivannet," selgitab Reinsalu.

"Meie riiklus, meie vabariik ei saa lubada endale pretsedenti, et sellise ettepaneku isegi formaalne arutamine oleks mingisuguse formalistliku tõlgenduse järgi põhiseaduspärane. Kui arulage, mälutu või küüniline oma riigi suhtes saab olla sellist ettepanekut tehes?" pärib Reinsalu.

Reinsalu sõnul kutsus ta ettepanekut teinud reformierakondlasi seda vaikselt tagasi võtma. "Küsisin täna järgi, seda ei ole paraku juhtunud, olgu siis argusest või ülbusest. See seab riigikogu väga tõsisesse ja kriitilisse seisu," nendib ta.

"Jätame kõrvale abielu rahvahääletuse, räägime MEIE VABARIIGIST. Minu sõnum on selge: SEE ettepanek ei tohi minna Riigikogu komisjonis ega täiskogus hääletusele. See on mõeldamatu. Riigikogul puudub formaalne pädevus SEDA ettepanekut hääletada. Moraalse pädevuse puudumisest pole mõtet rääkidagi!" sõnab Reinsalu.