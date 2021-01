Kim Jong-un: Põhja-Korea suurim vaenlane on USA, kavatseme tuumarelvade arsenali suurendada 

Jong-un pidas kõne Töölispartei kongressil. Ta ütles, et Pyongyang “peab keskenduma meie revolutsiooni suurima takistuse ja meie suurima vaenlase USA õõnestamisele”, lisades, et ta ei usu, et Washingtonis nende suhtes poliitikat muudetakse, olenemata sellest, kes on president.