Twitter sulges jäädavalt Donald Trumpi konto 

Kuid Trump ei õppinud oma vigadest ning saatis reedel välja sellise sisuga tviite, mis Twitteril lõplikult kopsu üle maksa ajas. Ta kirjutas: “75 miljonit patriooti, kes mu poolt hääletasid /…/ omavad tulevikus valjut häält. Neid koheldakse austusega, mitte ebaõiglaselt, mistahes kujul!” Twitter ütles, et see tviit on tõend sellest, et Trump ei plaani hõlbustada “korrapärast üleminekut”. Järgmisena tviitis Trump, et ei kavatse 20. jaanuaril Bideni ametissevannutamisel osaleda.