VIDEO JA FOTOD | Maardus läks põlema suur sotsiaalmaja, kuus inimest toimetati haiglasse

Tegemist on kolmekorruselise sotsiaalmajaga, mille elanikud on praeguseks evakueeritud. Kuus inimest toimetati haiglasse tervisekontrolli, ütles Põhja päästekeskuse pressiesindaja Õhtulehele.

„Kõik korrused on 22.21 seisuga kontrollitud ning majas olnud inimesed on evakueeritud. Kannatanud on üle antud kiirabile. Kustutustööd jätkuvad. Liiklus Kallasmaa tänaval on hetkel suletud,“ teatas päästeamet.