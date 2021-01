Tapetud päästeametniku lese esindaja nõuab pussitajale riigikohtus karmi karistust

Pärnu maakohus tunnistas Jaan Palu (pildil) süüdi tapmises, narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ning mõistis talle ERRi teatel koos varasema kandmata karistuse liitmisega kokku 15aastase vanglakaristuse. Süüdistuse järgi tekkis Kallavusel Paluga 2018. aasta 8. detsembri öösel Kuressaares Royal Gentlemen's Clubi juures klubi akna lõhkumise pärast sõnavahetus ja tüli käigus pussitas Palu Kallavust nii, et too suri. Toona 33aastane Jaan peeti kinni 8. detsembri varahommikul. Esialgu peeti kinni ja võeti vahi alla ka süüdistatavaga kaasas olnud 31aastane mees, kuid uurimise käigus sai selgeks, et tema rünnakutes ei osalenud ning ta vabastati 20. detsembril.

Kaitsja vaidlustas Pärnu maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus, kes mõistis Palule 13aastase vangistuse. Praeguseks on prokurör vaidlustanud ringkonnakohtu otsuse riigikohtus. Kassatsioonkaebuse on esitanud ka Kallavuse lese esindaja, vandeadvokaat Kersti Põld. „Mina kannatanu esindajana soovin, et riigikohus tühistaks ringkonnakohtu otsuse ja jõustaks maakohtu otsuse ehk et Palu saaks karmima karistuse, kui temale mõistis ringkonnakohus,“ selgitas Põld. Sama taotleb ka prokurör.