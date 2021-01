MILJONID LUKU TAGA: koroonahirmus Hiina sulges kaks linna 

11 miljoni elanikuga Shijiazhuangis ja ligi 8 miljoni elanikuga Xingtais toimub masstestimine. Neljapäevast ei tohi Shijiazhuangi elanikud linnast lahkuda, samuti on linnas sees keelatud kõik rahvakogunemised. Koolid on suletud.

Hiina koroonastatistikasse tasub ehk suhtuda teatud ettevaatlikkusega, nii pole välistatud, et numbrid võivad ametlikult avaldatust suuremad olla. Võimalik, et Shijiazhuangi sulgemine on ka ennatlik meede peagi saabuvale Hiina aastavahetusele mõeldes, mil hiinlased reisivad, kaugel elavaid sugulasi külastavad jne. CNN kirjutab, et kuigi möödunud aastal pani valitsus kaks päeva enne aastavahetust lukku Wuhani linna, olid paljud elanikud jõudnud selleks ajaks juba Wuhanist välja reisida. Sel aastal kehtestas valitsus reisimiskeelu paljudele valitsusametnikele ja riigile kuuluvate firmade töötajatele. Nemad tohivad aastavahetuseks peresid külastada ainult eriloa alusel.