Poliitika Tülli pööranud põhiseaduskomisjon koguneb erakorraliselt esimeest ja aseesimeest valima Toimetas Keit Paju , täna 21:07

Anti Poolamets (vasakul) Lauri Läänemets (paremal). Foto: Tiina Kõrtsini

Riigikogu põhiseaduskomisjon koguneb laupäeva hommikul erakorraliselt istungitele, et valida komisjonile esimees ja aseesimees. erakorraline valimine on tingitud sellest, et praegune aseesimees Lauri Läänemets teatas tänasele istungil oma tagasiastumisest.