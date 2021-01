Poliitika GALERII | PÕHISEADUSKOMISJONI VALIMISED LÄKSID METSA: esimehena jätkab Anti Poolamets, aseesimehena Lauri Läänemets Toimetas Keit Paju , täna 12:45 Jaga: M

GALERII

Põhiseaduskomisjon valib uut esimeest ja aseesimeest Foto: Robin Roots

Riigikogu põhiseaduskomisjon kogunes laupäeva hommikul erakorraliselt istungitele, et valida komisjonile esimees ja aseesimees. Erakorraline valimine on tingitud sellest, et komisjoni endine aseesimees Lauri Läänemets teatas reedesel istungil oma tagasiastumisest.