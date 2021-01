„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Lastekirjanik Mika Keränen: Eestis tuli teine nimi võtta, et taksojuhid nahka üle kõrvade ei tõmbaks 

Kohtusin soome päritolu, kuid Eestis elava lastekirjanik Mika Keräneniga (47) romantilises Tartus. Tegime Eesti kõige ilusamal uisuplatsil mõned tiirud ja nautisime staarkokk Joel Ostratile kuuluvas Cafe Truffes kuuma kakaod ja hõrke magustoite.

Vaata videot!

Mika Arto Juhani Keränen, kelle pseudonüüm on Mihkel Kera, kolis Eestisse aastal 1993. Põhjus lihtne. Tema südame oli võitnud eesti neiu Eva. 27 aastat tagasi Eesti Põllumajandusülikooli aiandust õppima tulnud mees ei osanud sõnagi eesti keelt. Kuna Tartus keegi soome keelt eriti ei mõiganud, siis õppis mees kohaliku keele kiirelt ära ja asus Tartu Ülikoolis suisa eesti filoloogiat õppima.

1997. aastal sai Mikast Tartu Noorte Autorite Koondise ehk NAK üks taasasutajaid ja mees võttis endale suupärasema nime, Mihkel Kera. "Seda ka sellepärast, et kohalikud taksojuhid tahtsid mul pidevalt nahka üle kõrvade tõmmata, kui said aru et olen soomlane," naerab Mika. "Oli alles sellega jamamist. Lõpuks ei jäänud muud üle kui leppisime juhiga kindlas summas kokku ja panime taksomeetri kinni. Maksin küll kolmekordse hinna, aga ei viitsinud vaielda."