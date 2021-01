Trump ei plaani Bideni tseremooniale minna 

„USA on seaduse ja korra riik. Kapitooliumisse tunginud meeleavaldajad on häbistanud Ameerika demokraatia kantsi,“ ütles Trump seekordses pöördumises, mis on tõeline kannapööre võrreldes kolmapäevase videoga. Siis ütles ta: „Me armastame teid. Te olete erilised!“ ning nimetas sissetungijaid patriootideks.