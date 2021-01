Marina Kaljurand: EKRE valitsusse toomine oli väga suur viga 

„Võib ju väita, et üks tele- või raadiosaade ei muuda midagi ja ilmselt see nii ongi, aga kui vaadata tervikpilti, paari viimast aastat – ühiskonna lõhestamist, solvanguid, väljaütlemisi teise riikide esindajate, NATO ja Euroopa Liidu suhtes… See pilt on kole. Pole mõtet öelda, et opositsioon kruvib mingit pinget üles. Siin töötavad saatkonnad suhtlevad kõigiga ja neil on täielik pilt olemas, mis Eestis toimub. Paraku pole see nii hea, kui 3-4 aastat tagasi,“ kurvastab Kaljurand.

Palju kõmu tekitanud abielureferendumi kohta ütleb Kaljurand, et ootab õiguskantslerilt selget seisukohta, milline peaks olema see küsimus ja referendum ise, et see oleks põhiseadusega kooskõlas. „Inimesed peavad teadma, mis saab, kui nad lähevad referendumile.“

Marina Kaljurand kinnitab, et tema arvates oli EKRE valitsusse toomine väga suur viga, kui oli võimalus koalitsioon ilma nendeta moodustada. „Ma arvan, et kui see viga isegi tehtud sai, tuleb mingi hetk tunnistada: ei õnnestunud teha EKREst salongikõlbulikku koalitsioonipartnerit. Kui ma vaatan riigikogus toimunut, kus põhiseaduskomisjoni esimees põgeneb opositsiooni eest, paberid kaenlas, ütleb, et ta paneb ukse lukku ja kedagi sisse ei lase… Nii ei tööta riigikogu. See näitab selle inimese võimetus juhtida üht komisjoni ja et EKRE pole kahe aasta jooksul õppinud olema valitsuses vääriline partner.“

EKRE riigikogus olemine ongi Kaljuranna sõnul demokraatia. „Ka Trumpi valimine võis meeldida või mitte meeldida, aga see on demokraatia. Sellega tuleb elada, aga ei kõlba selline erakond valitsusse ja koalitsiooni. Peaminister peaks astuma sammu ja ütlema, et me püüdsime EKREga koalitsiooni teha, aga ei õnnestunud.“