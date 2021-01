Maailm AJALOOLISED RÜNNAKUD WASHINGTONILE: britid, vaimuhaige ja radikaalid Juhan Mellik , täna 19:45 Jaga: M

GALERII

LASUD SAALIS: Puerto Rico rahvuslased pärast arreteerimist. Lolita Lebron (vasakul) väitis, et tema tulistas kõigest lage. Foto: Vida Press

Kohe-kohe tabab Ameerikat inimsööjate invasioon! See on ilmselt kõige värvikam ettekääne, millega on põhjendatud rünnakut Washingtonis asuvale Kapitooliumile. USA kongressi väärikas hoone on oma ajaloos langenud nii tuleroaks kui ka sihtmärgiks iga masti äärmuslastele.