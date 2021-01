Estonia töötaja: Aivar tõmbas Lisannat pluusikummist, ma ei pidanud seda eriliseks 

Reedel jätkus Harju maakohtus protsess, kus arutluse all on rahvusooperi Estonia endise peadirektori Aivar Mäe kaebus, millega ta taotleb seksuaalse ahistamise eest määratud rahatrahvi tühistamist. Nädala jooksul on kohtusaalis tunnistusi andmas käinud mitu Estonia praegust ja ka endist töötajad.