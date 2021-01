Juhtkiri | Toompead rünnatakse 

Ukraina parlamendis on korduvalt näha olnud ka rusikate käikulaskmist, kuid riigikogus praegu toimuv jant koos hääle tõstmise, põgenemiste ja ebaviisaka kõnepruugiga ei kaunista kindlasti Eesti demokraatiat. Vähemalt hetkel pole näha, et mõlemad pooled otsiksid tasakaalupunkti, nagu näeb lahendusena endine õiguskantsler Allar Jõks. Kohtukäik on samuti võimalus, aga Andrese ja Pearu kombel kohtu vahet käima jäämine pole parlamendi puhul jätkusuutlik lahendus.