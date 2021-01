KIRJATUVI NOKAST | Katku ajal pidu ei peeta! 

Anneli Ott tahab upitada eluasemehüvitise poole priskemaks. Alles Toompeale jõudnutel on kohe soov pista käsi sügavale rahva tasku, et sealt enda hüvanguks rohkem välja pigistada.

460-500 eurot on pensionäri kuu raha. Pensionärid on ühed kõige leplikumad olendid. Ei käi nad lippudega lehvitamas, ei allkirju korjamas ega lubaduste täitmist nõudmas. Valimislubadus oli 100 eurot erakorralist pensionitõusu. Saime seitse eurot.

Selleks aastaks oli ähmaselt lubatud neli eurot, mida nüüd enam ei mainita. Saame ju väga hästi aru, on koroona-aeg. Paljud on kaotanud töö, turism on peaaegu välja surnud, teatrid ja kontserdisaalid seisavad tühjana jne. Millest peaks riigile tulu tulema?