Seisukoht | Masendav uus normaalsus 

Ehk aitab kalendrilehe pööramine tagasi tuua meelerahu? Tegelikult teadsime siiski kõik, et mööda lumist nõlva alla veerevat palli ei ole võimalik peatada. See aina kasvatab massi ja kiirust, rullides üle kõigest, mis ette jääb.

Maarjamaal kerib jätkuvalt tuure jant totaalselt tarbetu rahvahääletuse ümber. Põhiseaduskomisjoni jõudnud muudatusettepanekud on aga kõigis osapooltes halvima välja toonud ning nii leiame end mõtlemast, et kui praegune valitsus lõpuks otsa saab, ei ole kedagi, kes suudaks toda laeva efektiivsemalt tüürida.

Kõige eelneva najal tundub lausa tühine, et rahandusminister arvutada ei oska, või et peaminister jätkuvalt oma koalitsiooniliikmete arulagedaid väiteid välja vabandada üritab. Tundub, et järjekordse masendava aasta talumine on just see “uus normaalsus,” millest pidevalt räägitakse.