KOROONAVAKTSIIN KERES, AGA TULEMUS? Mitmes usinalt süstinud riigis tõuseb nakatunute arv plahvatuslikult 

Vaktsineerimise statistika kogumine ei ole veel paika loksunud, kuid koroonakriisi kohta andmeid koguva ja avaldava organisatsiooni Our World in Data kõige värskematel andmetel on vaktsineerimine alanud 44 maailma riigis ning manustatud on 17,3 miljonit doosi. Vaktsiinidooside arv ja vaktsineeritute arv on seejuures erinevad mõisted. Kaitse viiruse vastu võib tekkida alles pärast mitmendat doosi. Vaktsineeritute arv on seega dooside arvust kindlasti väiksem.