ÕL ARHIIV | KAPITOOLIUMI RÜNDAJATE VÄLIMÄÄRAJA: kes on liidriomadustega Šamaan, kes kartmatu Spioon?

1. Šamaan

Nimekirja ei saa alustada ei kellegi muu kui Jake Angeliga, kes on kujunenud kogu ürituse üheks kõnekamaks sümboliks. Silmnähtavalt on Arizonast pärit „Šamaani“ näol tegu sündinud liidriga. Ehkki Trumpi toetajad väitsid fotode ilmumise järel, et tegu on vasakpoolse Antifa liikmega, siis teadaolevalt on tegu hoopis parempoolse (ja väga kummalise) QAnon vandenõuteooria propageerijaga. On teada, et Angeli osales möödunud aastal mitmel Arizona parempoolsel üritusel.