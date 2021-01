Top | Helmete huumor ajab tagajalgadele 

Lätis kaotas tervishoiuminister koha, sest kogu riigis oli suudetud vaid umbes 2500 vaktsiinisüsti teha. Eestis oli samal hetkel tehtud sama palju vaktsineerimisi, kuid erinevalt Lätist polnud meie asjaosalised kitsid hoopis oma head tööd kiitma või vähemalt õigustama aeglast algtempot. Kui sotsiaalminister Kiik nüüd lubab, et nädala lõpuks ulatub vaktsineerimiste arv 10 tuhandeni, siis see tähendab pärast teise partii saabumist, et 10 tuhat doosi seisab ikkagi kasutult ultrakülmikus.