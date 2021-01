MÖLL TOOMPEAL JÄTKUB! Põhiseaduskomisjoni juht Poolamets: seltsimees sotsialist, ma palun lahkuda siit ruumist! 

„Meil tuleb virtuaalne istung,“ selgitas Poolamets. „Seltsimees sotsialist, ma palun lahkuda siit ruumist!“

Lauri Läänemets vaidles talle vastu, et olulise põhjuseta ei saa kaugistungit teha. „Sinu poolt välja toodud põhjus, et tehakse kaugistung, et sa saaksid vaigistada riigikogu liikmeid, ei päde,“ ütles ta.

„Kõigepealt pane mask ette ja ära tungi võõrasse ruumi,“ vastas talle Poolamets. „Palun lahku siit ruumist ja näita parlamendiliikmele väärikat taset. Sa ei tohi võõras ruumis olla, kui sind pole siia kutsutud. See on minu isiklik kabinet. Ärge hävitage parlamendi mainet!“

Läänemets kutsus seepeale kohale ka komisjoniliikmed Kaja Kallase (RE) ja Valdo Randpere (RE). „Ma võtsin oma kohvi ka kaasa,“ teatas heatujuline Randpere ja tegi ettepaneku minna suuremasse ruumi.

„Tehke oma sõud mujal,“ soovitas Poolamets. „Meil toimub virtuaalne koosolek.“

Kaja Kallas uuris, kas ajakirjanikel on luba kabinetis olla, aga parlamendiliikmetel ei ole.

„Sa tekitasid eile kaose,“ põrutas Poolamets Randperele, kui viimane teatas, et tuli füüsiliselt kohale, kuna komisjoni esimees teatas neljapäevasel istungil, et virtuaalne koosolek toimub vaid selleks, et inimestel mikrofone välja lülitada.