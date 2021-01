Georg Malvius | Lohutus 

Mõtlen praegusel koroonaviiruse ajal tihtipeale sõnale “lohutus”. Selle sünonüümide seas on trööst, loht, hingekosutus – sõnad, mis viitavad üksteise jaoks olemasolule.

Mitte üksnes inimesed

Teadlased defineerivad lohutust tihtipeale rahustava kontaktiga, mis on suunatud stressis isikule ning seni uskusid teadlased, et lohutavad vaid inimesed ja ülejäänud hominiidid – gorillad ja šimpansid. Kuid hiljutine preeria-uruhiirte uurimine viis arusaamale, et lohutus võib aset leida ka mujal loomariigis.

Ajakiri Science teatas 2016. aasta jaanuaris, et lohutav käitumine ei piirdu inimeste ja primaatidega, kes liigikaaslast embuse või suudlusega rahustavad. Avastati, et ka preeria-uruhiired trööstivad üksteist pingelistel aegadel. Teadlased leidsid, et selle reaktsiooni mehhanism on uruhiire ajus seotud emaliku hoolitsusega. Avastati ka, et armu- või kallistushormooniks nimetatud oksütotsiini võib nii stimuleerida kui blokeerida. See on osutunud autismispektrihäire ravis suureks läbimurdeks.

On tõestatud, et ninaspreiga manustatud üksainus doos oksütotsiini võib autistlike laste puhul parandada aju aktiivsust sotsiaalse informatsiooni töötlemisel. Kuigi mõned arstid on jäänud kahtlevale seisukohale, on seda nimetatud suureks avastuseks.

Autism ja/või Aspergeri sündroom on diagnoositud väga paljudel kuulsatel inimestel, sh režissöör ja kirjanik Woody Allenil, laulja Susan Boyle´il, näitlejatel Anthony Hopkinsil ja Jerry Seinfeldil ning Miss America iludusvõistluse kandidaadil Alexis Winemanil.

Autismi võib nimetada neuroloogilise arengu häireks, mis ilmneb suhtlusraskustena ja korduva käitumisena. Aspergeri sündroom kuulub samasse gruppi – ASD, autismispektri häire – ning neil inimestel on raskusi sotsiaalse suhtluse ja mitteverbaalse kommunikatsiooniga.