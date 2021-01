Einar Ellermaa | Kevadpäike, palun tule kiiremini! 

Tõenäoliselt ei ole paljude aastate jooksul enam igal ajahetkel taevas 10 000 lennukit rohkem kui miljoni inimesega. Tõenäoliselt ei ole ka Eesti suuremate linnade hotellid enam täis konverentsituriste ja ärireisijaid.

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Teadlaste tulevikuprognoosid muutuvad ettevaatlikumaks ja lühiajalisemaks. Võib-olla sellepärast ongi hull horoskoobi- ja taroskoobibuum. Tahaks ju teada, mis saab. Üleminekuajal tekkis ka horoskoobibuum, aga siis polnud veel veebimeediat, kuhu mahub ennustusi täiesti otsatult. Varem ma pole seda teinud, aga lugesin nüüd uudishimust nelja pikka horoskoopi ja pean ütlema, et oli lõbus lugemine, mis aitas viiruseuudistest puhata.

Maailmamajandus taastub ja kõigi tervis on parem, arvestades, et veedame looduses rohkem aega kui eelmisel aastal. Mõnel sodiaagimärgil on rohkem õnne kui teisel. Peaaegu kõigil märkidel on rikkalik aasta, mis on täis paljusid sündmusi. Teistele lootmise asemel tuleb anda oma panus, jääda ausaks ja olla valmis lisapingutusteks. Enda kui Kaljukitse kohta lugesin, et positiivne mõtlemine ja järjekindlus viivad sihile. Tuleb haarata ohjad enda kätte ja otsida arenguvõimalusi. Tuleb püüda tegelda oma huvialadega. Kõik, mis eluliselt oluline või südamele armas, läheb nüüd hästi korda.

Väikesed tagasilöögid on heaks abimeheks, et saada aru, kui hästi kõik tegelikult on. Viimaste aastate pingutused kannavad head vilja ja on palju põhjusi enesega rahul olla. Isiklikus ja professionaalses elus on oodata nii mõndagi uut. Kõik, mis tundub perspektiivne ja ebaharilik, tuleb kasutusse võtta. Tuleb hoiduda stressist ja kasutust muretsemisest. Kokkuhoidlik peab olema. Oste tehes tuleb olla ratsionaalsem ning osta vaid eluliselt vajalikke asju. Saatus on ette valmistanud suure hulga võimalusi oma annete ja omaduste demonstreerimiseks.

Võib öelda, et kõik on õige ja sobib ning küllap loevad kõigi tähtkujude inimesed samu asju. Hea raamat on horoskoopidest siiski palju parem kaaslane. Eks viiruskriis mõjutab ka raamatute valikut. Eneseabiraamatuid ja ärevushäirete raamatuid on rohkem ostetud ja laenutatud. Ma ise kavatsesin taas läbi lugeda Dostojevski „Vennad Karamazovid”, aga olen selle lükanud sooja ja valgesse kevadesse, nagu ka „Stalini kuritegude salajase ajaloo”.