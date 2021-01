Poolamets jageles „Esimeses stuudios“ Pevkuriga: ma lootsin, et varupingil teie ülbus kahaneb! 

Pevkuri arvates on riigikogu töövõime ohus, kui koalitsioon ja opositsioon ei suuda omavahel kokkulepet saavutada ning riigile päriselt olulised teemad jäävad toppama. „Praegu on meil tervisekriis. Ja me ei saa sellega tegeleda, sest me tegeleme ühe küsimusega, mis ei ole hetkel kõige olulisem,“ rõhutas Pevkur. „Täna tegid kahe koalitsioonierakonna esimehed ettepaneku see sahtlisse seniks, kuni tervisekriis on lahendatud. Ja ei saa sellest rääkida, sest koalitsiooni poole pealt puudub igasugune mõistmine ja valmisolek arutada seda teemat.“

Poolametsa sõnul peab riik jätkuvalt toime tulema ka igapäevamuredega, mida tehti ka kevadise laine ajal.

Pevkuri arvates leitakse kompromiss vaid siis, kui tehakse selgeks põhiseaduslikud väärtused.

„Põhiseaduslikud väärtused tähendavad seda, et eraelulisi asju ei panda referendumile. See probleem, mida praegu lahendame, on ühe erakonna poliitkampaania, mille EKRE tõi siia lauale,“ ütles Pevkur. „Välja on sellest võimalik tulla ainult siis, kui erakondade esimehed istuvad laua taha ja räägivad selle asja selgeks. Eelkõige tegeleme praegu tervisekriisiga ja me ei lõhu ära Eesti demokraatiat ja parlamentarismi.“

Poolametsa arvates on Pevkuri sõnad devalveerunud: „Häbi on kuulata demokraatia ja parlamentarismi probleemidest, kus vähemus arvab, et ta ronib laua peale ja nõuab jalgu trampides, et nüüd meie tahe peab olema enamusest üle.“