Eesti uudised Abielureferendumi arutelu katkes kirgede tormis Asso Ladva, Triinu Laan | Video: Tiina Kõrtsini , täna 19:59 Jaga: M

GALERII

Foto: Tiina Kõrtsini

„Parlament on praegu madallennul ja komisjoni istungi protokoll on ajaloolastele täielik maiuspala. Aga meie sellele laamendamisele järgi ei anna,“ pakatab riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets võitluslikkusest. Äsja on lõppenud/katkenud komisjoni koosolek, mis hekseldas läbi abielureferendumi seaduseelnõule esitatud parandusettepanekuid.