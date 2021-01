„JÄTKE SEE PÄEV IGAVESEKS MEELDE!“ 

See, et kongress loeb üle valijameeste kogu hääled (ameeriklane ei vali presidenti rangelt võttes otse, lõpliku valiku teevad osariikide valijamehed), on täiesti tavaline protokoll. See pole muudel aastatel isegi uudisväärtuslik sündmus. Sel aastal erines olukord mõnevõrra seetõttu, et mõned vabariiklastest poliitikud otsustasid paari osariigi valijameeste hääled vaidlustada. Seda mitte seetõttu, et sel mingi reaalne tagajärg oleks, vaid ilmselt mõtlesid nad aastale 2024, mil Trump võib tagasi tulla. Põhimõtteliselt kindlustasid nad enda seljatagust, kui president peaks siis uuesti üritama. Järgnev ehmatas nii mõnegi seni väliselt presidendi toetamist teeselnud poliitiku oma sõnu sööma.