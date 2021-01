Eesti uudised Estonia baleriin: töötajate südamed valutavad Aivar Mäe pärast Kristjan Väli , täna 19:00 Jaga: M

KOHUS KÄIB: Estonia töötajad räägivad, mis toimub kinniste seinte vahel. Fotol Aivar Mäe Harju maakohtus. Foto: Erki Pärnaku

„Aivar tuleb koridoris vastu ja on ülirõõmus. Võib kallistada, isegi õhku tõsta ja keerutada. Minu jaoks pole see ahistav,“ tunnistas eile kohtusaalis Seili, kes on ooperimajas töötanud 1996. aastast alates. Ta räägib, et süüdistused on mõistmatud ning tagatipuks on kogu skandaal rikkunud tööõhkkonna, mistõttu paljud töötajad üsteist enam isegi ei tereta.