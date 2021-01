Juhtkiri | Opositsioon sunniti vaikima 

Neljapäevane komisjoni istung näitas, et opositsioonist sõidetakse teerulliga üle – EKRE liige ja põhiseaduskomisjoni juht Anti Poolamets oli üles pannud tabloo, mis pidi tagama, et püsitaks rangelt ette nähtud viie-, seitsme- või 15minutise kõneaja piires. Kohalviibinute sõnul ei lubatud komisjoni liikmetel esitada ettekandjatele küsimusi ning üht opositsiooni esindajat olevat ähvardatud kasvõi jõuga istungilt kõrvaldada.

Istungit plaaniti jätkata elektrooniliselt, ent koroonahirmust kaalukamgi näib olevat ahvatlus opositsionääride mikrofonid lihtsalt tasa lülitada. Kas kõik see toimub ikka riigikogu töö- ja kodukorra seaduse vaimus, selles on opositsioon ja koalitsioon selgelt eri meelt. Kas saame näha, kuidas asja arutatakse kohtus?

On ju meiegi valitsuses erakond, kes lubas koalitsioonikõneluste ajal, et kui nad jäävad ukse taha, saadavad nende toetajad tänaval korda tegusid, mille kõrval on hungveipingide väikesed demonstratsioonid pelgalt morsipidu. Kas peaminister Jüri Ratas juba kalkuleerib, millest sünnib Eesti ühiskonnale suurem kahju: kui EKRE on valitsusliidus või sealt väljas?