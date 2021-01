Seisukoht | Uus aasta, vana plaat 

Jah, paraku on tõetera sees meemis, mis ütleb, et iga kord, kui võetakse plaani hakata tervislikult toituma, tulevad vahele jõulud, aastavahetus, jaanipäev, suvi, sünnipäev, nädalavahetus jne. Aga ei ole hullu, teadlaste välja selgitatud aasta depressiivseim päev ehk kõige sinisem esmaspäev on alles ees. 18. jaanuarile tasub märkmikus või kalendris ilusasti ring ümber tõmmata.