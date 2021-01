Kaja Kallas ja Indrek Saar: paneme abielureferendumi arutelu kriisi ajaks pausile 

“Oleme olukorras, kus Eestis purunevad uued koroonaviirusega nakatumise rekordid. Täna saime teada 1104 inimese nakatumisest ja haiglaravil on pea 400 inimest. Oht on eriti suur, sest maailmas levib ka uus eriti nakkav viirusetüvi. Eesti ja maailma majanduses valitseb suur ebakindlus. Kriisi ületamiseks peaksime poliitikutena kõik ühiselt panustama. Leiame, et sellises õhkkonnas on vastutustundetu minna edasi vaidlusega abielu mõiste üle,” kirjutavad Saar ja Kallas.