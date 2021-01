Maailm USA poliitika ekspert Kaju: „Kui selguks, et Trumpil on mässajatega otseliin, muutub ta ka vastutavaks kogu selle jama eest.“ Kadri Kuulpak , täna 16:32 Jaga: M

Andreas Kaju Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

USA poliitika eksperdi Andreas Kaju sõnul näitas kolmapäeval USAs toimunu, et sõna on tegu. „Trump erineb eelmistest populistidest, sest tundub, et ta on kutsunud inimesed sõnadelt tegudele – see muudab mängu,“ ütleb Kaju.