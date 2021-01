Mart Soidro | Jaanuar 1991. Eesti lähiajaloo kõige kriitilisem kuu 

ERR-i uudiste ja sporditoimetuse peatoimetaja, arvamusliider Anvar Samost oli selle aasta esimeses raadiosaates „Samost ja Sildam” (3.01.2021) kriitiline. Teenekat ajakirjanikku häiris, et nädala jooksul on Eestis suudetud vaktsineerida vaid 2517 inimest. Aga ka tõsiasi, et meie riigitegelased ei maininud oma uusaastakõnedes kordagi, et tänavu möödub 30 aastat Eesti taasiseisvumisest. Terased tähelepanekud!

Vaktsiiniteemal ei julge ma kodanikualgatuse korras isegi oma sotsiaalmeedia koduleheküljel sõna võtta. Puudub vastav kvalifikatsioon. Olin ilmselt lennumudelismiringis, kui kooli ajal sellistel sensitiivsetel teemadel räägiti. Küll aga võtan 30 aasta taguste sündmuste valgustamisel jätkuvalt sõna. Seda enam, et enamik tollaseid poliitikuid peab taasiseseisvumise eelse aja kõige kriitilisemaks hetkeks just nimelt 1991. aasta jaanuari.