Poliitika Helme: USA valimistel reeglite rikkumise kohta on tõendeid kuhjade viisi Kristiina Tilk , täna 16:06

Martin Helme Foto: Martin Ahven

„Tõestusmaterjali, et USA valimistel on rikutud erinevaid reegleid ja hääletanute hulgas on ka kodusõja ajal sündinud inimesi, on kuhjade viisi. Küsimus on, kas võltsingute maht on olnud suurem, kui ta on keskmistel valimistel ja kas see on mõjutanud tulemust? Lõplik tõde on alles uurimisel,” leiab rahandusminister Martin Helme (EKRE).