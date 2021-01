Ohvriabi juht Lasnamäe tapmisest: väga haavatavas positsioonis on lapsed, kellel on tekkinud küsimus, kas nende käitumine võib samuti kaasa tuua selliseid tagajärgi 

Salla tuletab meelde, et sellise teema käsitlemisel tuleb vältida ohvri süüdistamist ning juba tekitatud kahjude süvendamist. "Siinjuures pole vahet, kas tegu on meediakajastuse või vestlusega töökohal, sõprade ringis või inimeste kodudes. Meil kõigil on vastutus sõnade eest, mida kasutame. Kui me just ei räägi iseendaga, on meie ümber enamasti inimesi, keda meie sõnad võivad kahjustada," tõdeb Salla.

Salla sõnul tuleb selliste juhtumite puhul arvestada, et on hulk inimesi, keda võivad sündmuse detailidest kuulmine traumeerivalt või taasohvristavalt mõjuda.

"Meediatarbijad on vägivallaohvri ja toimepanija lähedased, kolleegid, sõbrad ja tuttavad, samuti juhtunu pealtnägijad. Neist keegi pole juhtunus süüdi ning nende kõigi puhul tuleb vältida täiendavate kannatuste tekitamist. Oletusi, hinnanguid ja detaile avaldades või edasi kandes on igaühel kasulik mõelda, mida tunneksime, kui kirjeldatud kannatuste ohver oleks meile endile väga kallis lähedane," paneb Salla südamele.

Salla sõnul on väga haavatas positsioonis ka lapsed, kellest paljudel on tekkinud küsimus, kas nende käitumine võib selliseid tagajärgi kaasa tuua. "See omakorda võib tekitada nii tugevat hirmu kui ka süütunnet. Kui lastel juhtunu kohta küsimusi tekib, siis tuleks kindlasti kasutada võimalust ausaks vestluseks, objektiivse info andmiseks ja eakohasteks selgitusteks. Tuleb toetada laste turvatunnet, kinnitada, et lapsed pole kunagi sellises asjas süüdi," ütleb ta.

Salla sõnul saab lastele ka seda selgitada, et sellised juhtumid on Eestis haruldased. "Muidugi saab iga täiskasvanu ka omalt poolt läbi märkamise ning turvalise ja ennetava sekkumise panustada, et selliseid juhtumeid oleks veelgi vähem," lausub ta. Lapsed või vanemad, kes soovivad nõu ja abi selles osas, kuidas lastega traumeerivatest sündmustest rääkida ja aidata lastel tunnetega toime tulla, saavad abi lasteabitelefonilt 116111.

Salla märgib, et haavatavas positsioonis on ka inimesed, kellel on konfliktseid või agressiivseid aabreid, või muid lähikondseid, kes on ise varem analoogset vägivalda kogenud.