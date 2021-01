Trumpi toetusrühmlane Ernits: president pole toimuvas süüdi! Igaüks vastutab ise oma tegude eest 

EKRE saadikute algatusel loodi riigikogus USA presidendi Donald Trumpi toetusrühm 2018. aasta novembris. Ernits ütleb, et jälgib USAs toimuvat juba pikemat aega suure murega, sest on näha, et rahva rahulolematus on suur ja seda juba pikka aega. Trumpi toetajate sissetung Kapitooliumisse olevat vaid selle kinnitus.

Ta märgib, et tegelikult ei ole rahvas rahutu vaid USAs, sest kui vaadata maailma tervikuna, on näha, et vastuolud liberaalse maailmavaate ehk uue normaalsuse ja konservatiivse ehk traditsioonilist toetava vahel on suurenenud mujalgi. Ka siinsamas Eestis.

„Liberaalse maailmavaatega inimesed leiavad, et isa võib kanda seelikut ja emal olla habe. Ka kooseluseadus suruti vägisi läbi, kuigi toetust sellele polnud. EKRE algatatud abielureferendum on vastureaktsioon selle vastu. See on võitlus nende väärtuste nimel, mida meie toetajad pooldavad. Meie taga on tuhanded inimesed, kelle seisukohti me väljendame.”