Imre Sooäär: piinlik, kuhu on langenud riigikogu tase! 

"Olen läbi viie riigikogu koosseisu näidu sadu riigikogu komisjonide istungeid. See, mis toimub praegu põhiseaduskomisjonis referendumi arutelul on täiesti pretsedenditu.

Esimees ei lase riigikogu liikmetel ei opositsioonist ega koalitsioonist rääkida, ei lase komisjoni liikmetel täiesti valiidseid ja asjalikke küsimusi esitada riigikogu liikmetele, kes on ametlikult istungile kutsutud, kuigi neil on selleks seaduslik õigus.

Tagatipuks tegi esimees ise hoogsa ettepaneku vahetada kohe välja komisjoni aseesimees, kes ta sõna ei kuulavat ja lõi siis verest välja, kuna ta ei saanud täpselt aru, et aseesimehe väljavahetamine toob kaasa ka tema enda ümbervalimise. Aga just seda ongi vaja nüüd teha! Kui ükskõik millise riigikogu komisjoni esimees ükskõik millisest erakonnast ei saa oma tööga hakkama, siis tuleb ta tagandada ja ümber valida. Komisjoni liikmed on valmis seda tegema, nagu istungil korduvalt läbi kisa kõlas. Komisjoni tuleb juhtima valida saadik, kellel on piisavalt kogemusi ja respekti kolleegide suhtes.