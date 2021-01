VIDEO JA GALERII | Põhiseaduskomisjoni istung kiskus kirglikuks: „Sa käitud nagu revolutsiooniline madrus!“ Möll jätkub homme!

Neljapäeval kell 13.10, kui koosolek pärast lõunavaheaega uuesti algama pidi, ei olnud kõiki komisjoni liikmeid, kaasa arvatud komisjoni esimeest koosolekuruumis ning opositsioonisaadikute sõnul tähendas see, et istungit enam ei toimu.

"Sa käitud nagu revolutsiooniline madrus, punasele lipsule kohaselt," pahandas Poolamets põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsaga, viidates viimase riietusele.

Mõni minut hiljem teatas Anti Poolamets koosolekulaua taga, et reedel toimub uus istung üle veebi, kus ajast üle minejatel saab mikrofoni välja lülitada.

Kolmapäevasel istungil otsustas komisjon anda igale muudatusettepaneku esitanud saadikule selgitusteks aega 5 minutit, üle 100 ettepaneku esitanud saadikule antakse aega 7 minutit ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon saab oma 5800 muudatusettepaneku tutvustuseks aega 15 minutit.

Abielureferendumi eelnõule esitas Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond kokku üle 9000 muudatusettepaneku.

Komisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa sõnul oli komisjoni selline otsus riigikogu liikmete ebavõrdne kohtlemine ning vastuolus riigikogu kodu- ja töökorraga. „Sellega võetakse ära riigikogu liikmete võimalus öelda välja oma arvamus esitatud ettepanekute kohta ja komisjoni liikmetel võimalus küsida küsimusi ettepaneku teinud riigikogu liikmelt. See on rohkem vaikiva ajastu algus, mis algab ülesõitmisest parlamendist ja rahvast, kes sinna oma esindajad on valinud,“ selgitas Läänemets.